Maximilian Dittgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Dittgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Dittgen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Dittgen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Dittgen 3 Mart 1995 tarihinde Moers şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Dittgen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Maximilian Dittgen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Dittgen'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Dittgen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max_dittgen17/

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Maximilian Dittgen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Dittgen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Dittgen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Dittgen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 U19

31 Ocak 2013 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg II

2 Temmuz 2015 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC K'lautern

8 Ağu 2017 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2018 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında Wehen Wiesbaden

4 Ağu 2020 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Maximilian Dittgen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Dittgen şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximilian Dittgen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Rheinkamp (-2004), MSV Duisburg (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009; 2010-12/2012), Borussia Dortmund (2009-2010), 1.FC Nürnberg (1/2013-2013)

Almanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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