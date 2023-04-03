Maximilian Hirschmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Hirschmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Hirschmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Hirschmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Hirschmann 20 Ocak 2003 tarihinde Neuendettelsau şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Hirschmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximilian Hirschmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Hirschmann'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Hirschmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Hirschmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Hirschmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Hirschmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2020 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Maximilian Hirschmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Hirschmann şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Heilsbronn 1920, SpVgg Ansbach, 1.FC Nürnberg (-2020), SpVgg Greuther Fürth (2020-2022)

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