Maximilian Hofmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Hofmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Hofmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Hofmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Hofmann 7 Ağu 1993 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Hofmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Maximilian Hofmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Maximilian Hofmann'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Hofmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Hofmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximilian Hofmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Hofmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2008 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2009 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien

Maximilian Hofmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Hofmann şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Wienerberg (08/2000-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.