Maximilian Jansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Jansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Jansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Jansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Jansen 26 Mayıs 1993 tarihinde Datteln şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Jansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA Sports GmbH yapmaktadır. Maximilian Jansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Maximilian Jansen'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Jansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Jansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximilian Jansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Jansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2009 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2010 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum II

1 Temmuz 2014 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2016 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

2 Eylül 2019 yılında MSV Duisburg

31 Ağu 2021 yılında FSV Zwickau

Maximilian Jansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Jansen şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Rhade (-2004), FC Schalke 04 (2004-2008), VfL Bochum (2008-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.