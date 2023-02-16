Maximilian Neuberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Neuberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Neuberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Neuberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Neuberger 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Neuberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini We'RR yapmaktadır. Maximilian Neuberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maximilian Neuberger'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Neuberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Neuberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Neuberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Neuberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2021 yılında FC Ingolstadt

Maximilian Neuberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Neuberger şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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