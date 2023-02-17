Maximilian Pusswald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Pusswald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Pusswald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Pusswald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Pusswald 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Pusswald Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximilian Pusswald, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Maximilian Pusswald'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Pusswald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Pusswald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Pusswald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Pusswald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hartberg II

1 Ağu 2020 yılında TSV Hartberg

Maximilian Pusswald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Pusswald şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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