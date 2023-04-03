Maximilian Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Schmid 5 Mart 2003 tarihinde Hanau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Schmid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Maximilian Schmid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Schmid'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Maximilian Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Schmid şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximilian Schmid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSV Frankfurt (-2016), 1.FSV Mainz 05 (2016-2018), 1.FC Köln (2018-)

Almanya U16 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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