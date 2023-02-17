Maximilian Sellinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Sellinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximilian Sellinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximilian Sellinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximilian Sellinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Sellinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Sellinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Sellinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Sellinger 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Sellinger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximilian Sellinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Sellinger'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximilian Sellingerboyu ve yaşı kaç

Maximilian Sellinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Sellinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Sellinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Sellinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Ağu 2014 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2020 yılında Wiener Neustadt

1 Ocak 2022 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2022 yılında TSV Hartberg

Maximilian Sellinger kimdir

Maximilian Sellinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Sellinger şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. Wiener Neustädter SC (2008-)

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Maximilian Sellinger nereli

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