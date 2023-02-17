Maximilian Somnitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Somnitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Somnitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Somnitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Somnitz 9 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Somnitz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Maximilian Somnitz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Somnitz'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Somnitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Somnitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Somnitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Somnitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında U. Berlin U17

1 Temmuz 2020 yılında U. Berlin U19

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Maximilian Somnitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Somnitz şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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