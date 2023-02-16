Maximilian Thiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Thiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Thiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Thiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Thiel 3 Şubat 1993 tarihinde Altötting şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Thiel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Maximilian Thiel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Thiel'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Thiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/pages/Maxi-Thiel/141652562696181

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Maximilian Thiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Thiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Thiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Thiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2013 yılında Köln

27 Ağu 2014 yılında Union Berlin

30 Haziran 2015 yılında Köln

1 Temmuz 2015 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim

15 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

5 Temmuz 2022 yılında Aue

Maximilian Thiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Thiel şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximilian Thiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Gendorf Burgkirchen (-2004), SV Wacker Burghausen (2004-2010)

Almanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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