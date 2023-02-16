Maximilian Wolfram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Wolfram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximilian Wolfram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximilian Wolfram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximilian Wolfram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Wolfram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Wolfram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Wolfram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Wolfram 21 Şubat 1997 tarihinde Zwickau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Wolfram Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Maximilian Wolfram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Wolfram'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Wolfram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxwlrm

Maximilian Wolframboyu ve yaşı kaç

Maximilian Wolfram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Wolfram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Wolfram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Wolfram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CZ Jena Alt.

1 Temmuz 2012 yılında CZ Jena U17

1 Temmuz 2013 yılında CZ Jena U19

1 Temmuz 2015 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2019 yılında FC Ingolstadt

9 Eylül 2020 yılında FSV Zwickau

30 Haziran 2021 yılında FC Ingolstadt

26 Temmuz 2021 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Maximilian Wolfram kimdir

Maximilian Wolfram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Wolfram şuan SC Verl takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FSV Zwickau (-2010), FC Carl Zeiss Jena (2010-2015)

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Maximilian Wolfram nereli

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