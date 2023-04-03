Maximiliano Acuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Acuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Acuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Acuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Acuna 19 Haziran 1998 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da René Maximiliano Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Acuna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Acuna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Acuna'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Acuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Acuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Acuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Acuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2019 yılında C. Córdoba II

Maximiliano Acuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Acuna şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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