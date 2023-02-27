Maximiliano Amondarain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Amondarain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Amondarain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Amondarain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Amondarain 22 Ocak 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Javier Amondarain Colzada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Amondarain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Maximiliano Amondarain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Amondarain'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Amondarain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maxiamondarain

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/maxi_amondarain

Maximiliano Amondarain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Amondarain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Amondarain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Amondarain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2012 yılında Progreso

30 Haziran 2013 yılında Nacional

30 Ağustos 2013 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2015 yılında Elche Ilicitano

3 Ekim 2016 yılında Barakaldo CF

17 Temmuz 2017 yılında Racing Club

6 Ocak 2018 yılında Progreso

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2019 yılında UB Conquense

27 Temmuz 2019 yılında Orihuela CF

26 Ocak 2020 yılında Rentistas

15 Nisan 2021 yılında Cerrito

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Maximiliano Amondarain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Amondarain şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.