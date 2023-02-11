Maximiliano Brambillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Brambillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Brambillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Brambillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Brambillo 20 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Gabriel Brambillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Brambillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Brambillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Brambillo'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Brambillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Brambillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Brambillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Brambillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tristan Suarez

Maximiliano Brambillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Brambillo şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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