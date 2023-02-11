Maximiliano Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Brito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Brito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Brito

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Brito 19 Temmuz 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Brito Hernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Brito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Brito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Brito'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Britoboyu ve yaşı kaç

Maximiliano Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rampla Jrs

7 Temmuz 2012 yılında Olimpo

13 Aralık 2012 yılında Rampla Jrs

20 Temmuz 2013 yılında Patriotas

30 Haziran 2014 yılında Rampla Jrs

23 Temmuz 2014 yılında C.A.I.

10 Ocak 2015 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago

19 Temmuz 2017 yılında Brown Adrogué

20 Temmuz 2017 yılında CD Morón

31 Aralık 2017 yılında Brown Adrogué

3 Temmuz 2018 yılında CD Riestra

14 Ocak 2022 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Maximiliano Brito kimdir

Maximiliano Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Brito şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximiliano Brito nereli

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