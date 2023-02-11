Maximiliano Casa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Casa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Casa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Casa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Casa 18 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Casa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Casa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Casa'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Casa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Casa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Casa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Casa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Rafaela

30 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

15 Şubat 2020 yılında CA Atenas

8 Eylül 2020 yılında Central Norte

16 Şubat 2021 yılında J.J. Urguiza

1 Kasım 2021 yılında Ben Hur

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Maximiliano Casa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Casa şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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