Maximiliano Caufriez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Caufriez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Caufriez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Caufriez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Caufriez 16 Şubat 1997 tarihinde Beveren şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Caufriez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Maximiliano Caufriez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Caufriez'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Caufriez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Caufriez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Caufriez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Caufriez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U19

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

11 Eylül 2020 yılında VV St. Truiden

29 Ağu 2021 yılında Spartak Moskova

29 Ağu 2022 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Maximiliano Caufriez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Caufriez şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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