Maximiliano Centurion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Centurion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Centurion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Centurion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Centurion 20 Şubat 1999 tarihinde Pablo Podestá şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Tomás Centurión şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Centurion Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Maximiliano Centurion, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Centurion'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Centurion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Centurion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Centurion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Centurion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Argentinos U20

7 Ocak 2019 yılında Argentinos II

11 Ağu 2020 yılında Argentinos Jrs.

30 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2021 yılında Sud America

7 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

11 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Maximiliano Centurion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Centurion şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Centurion Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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