Maximiliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Cerato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Cerato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Cerato 24 Nisan 1988 tarihinde Río Gallegos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Iván Cerato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Cerato Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Maximiliano Cerato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Cerato'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Cerato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Cerato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Cerato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Cerato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Defensores U20

1 Ocak 2008 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2010 yılında CD Everton

1 Temmuz 2017 yılında León

3 Ocak 2019 yılında CD Everton

14 Ocak 2022 yılında Cobreloa

2 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Maximiliano Cerato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Cerato şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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