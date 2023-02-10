Maximiliano Comba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Comba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Comba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Comba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Comba 16 Ocak 1994 tarihinde La Cautiva şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Gabriel Comba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Comba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Maximiliano Comba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Comba'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Comba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Comba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Comba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Comba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes RC

3 Ağu 2018 yılında Gimnasia

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes RC

17 Temmuz 2019 yılında Gimnasia

26 Kasım 2020 yılında Estudiantes RC

31 Ocak 2021 yılında Gimnasia

29 Temmuz 2021 yılında Newell's

20 Ocak 2022 yılında Gimnasia

21 Ocak 2022 yılında Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Maximiliano Comba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Comba şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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