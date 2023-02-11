Maximiliano Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Coronel 28 Nisan 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Ángel Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Coronel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Coronel'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında River Plate II

1 Temmuz 2009 yılında River Plate

1 Temmuz 2010 yılında All Boys

30 Haziran 2011 yılında River Plate

10 Temmuz 2013 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Maximiliano Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Coronel şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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