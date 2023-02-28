Maximiliano Falcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Falcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Falcon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Falcon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Falcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Falcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Falcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Falcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Falcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Falcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Falcon 1 Mayıs 1997 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Joel Falcón Picart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Falcon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Maximiliano Falcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 30 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Falcon'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Falcon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/maxi_falcon97

Maximiliano Falcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Falcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Falcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Falcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nacional B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2019 yılında Rentistas

30 Ekim 2020 yılında Colo Colo

Maximiliano Falcon kimdir

Maximiliano Falcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Falcon şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Falcon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximiliano Falcon nereli

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