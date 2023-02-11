Maximiliano Gagliardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Gagliardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Gagliardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Gagliardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Gagliardo 21 Nisan 1983 tarihinde Chivilcoy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Maximiliano Gagliardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Gagliardo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Gagliardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Gagliardo'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Gagliardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Gagliardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Gagliardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Gagliardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında El Porvenir

1 Ocak 2003 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2004 yılında Platense

1 Temmuz 2005 yılında CD Morón

1 Ocak 2008 yılında San Felipe

1 Temmuz 2008 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2009 yılında Defensa

1 Temmuz 2010 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2012 yılında Atlanta

1 Temmuz 2013 yılında Los Andes

3 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

3 Şubat 2021 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Maximiliano Gagliardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Gagliardo şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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