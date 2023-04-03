Maximiliano Gatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Gatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Gatani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Gatani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Gatani 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Gatani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J. PELAEZ FM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına - tarihinde katılmıştır. Maximiliano Gatani'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Gatani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Gatani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Gatani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Gatani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Gatani şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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