Maximiliano Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Gonzalez 4 Mayıs 2004 tarihinde Fray Luis Beltrán şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Maximiliano González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Gonzalez'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lanús II

1 Ocak 2022 yılında Lanús

Maximiliano Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Gonzalez şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.