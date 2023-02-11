Maximiliano Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Gonzalez 12 Mart 1994 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano David González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Maximiliano Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Gonzalez'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ros. Central II

14 Temmuz 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

23 Temmuz 2018 yılında Tigre

30 Haziran 2019 yılında Rosario Central

19 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

16 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2022 yılında Atlanta

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Maximiliano Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Gonzalez şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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