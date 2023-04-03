Maximiliano Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maximiliano Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maximiliano Gutierrez 3 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano José Gutiérrez Jara şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maximiliano Gutierrez Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Maximiliano Gutierrez'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maximiliano Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maximiliano Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maximiliano Gutierrez şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Maximiliano Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Şili U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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