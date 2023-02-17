Maximiliano Luayza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Luayza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Luayza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Luayza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Luayza 15 Nisan 2002 tarihinde San Vicente şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Daniel Luayza Koot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Luayza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Maximiliano Luayza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Luayza'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

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Maximiliano Luayza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Luayza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Luayza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Luayza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Defensa II

1 Ocak 2021 yılında Defensa

21 Temmuz 2022 yılında CD Trasandino

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Maximiliano Luayza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Luayza şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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