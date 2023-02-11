Maximiliano Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Martinez 1 Eylül 1992 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Martinez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2015 yılında All Boys

30 Haziran 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

7 Ekim 2020 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Maximiliano Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Martinez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.