Maximiliano Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Moreira 11 Haziran 1994 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Moreira Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Moreira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Maximiliano Moreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Moreira'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nacional

10 Ocak 2014 yılında Juventud

30 Haziran 2014 yılında Nacional

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Huracán

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2018 yılında Rentistas

1 Temmuz 2018 yılında A. Klagenfurt

Maximiliano Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Moreira şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 2 gol atmıştır.

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