Maximiliano Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Oliva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Oliva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Oliva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Oliva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Oliva 16 Mart 1990 tarihinde Gobernador Crespo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Fernando Oliva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Oliva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Maximiliano Oliva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Oliva'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Olivaboyu ve yaşı kaç

Maximiliano Oliva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Oliva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Oliva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Oliva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2008 yılında Tigre

30 Haziran 2010 yılında River Plate

1 Ağu 2010 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2012 yılında River Plate

1 Temmuz 2012 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2013 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

13 Ocak 2015 yılında Crucero

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2016 yılında FC Dinamo

16 Şubat 2018 yılında ACS Poli

20 Ağu 2018 yılında EN Paralimniou

12 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Boca Unidos

24 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

Maximiliano Oliva kimdir

Maximiliano Oliva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Oliva şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

River Plate (-2012)

Maximiliano Oliva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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Maximiliano Oliva nereli

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