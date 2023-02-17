Maximiliano Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Padilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Padilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Padilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Padilla 29 Ağu 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Padilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Maximiliano Padilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Padilla'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Padillaboyu ve yaşı kaç

Maximiliano Padilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Padilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Padilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Padilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Boca Juniors II

1 Kasım 2016 yılında Central Norte

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Central Norte

17 Eylül 2020 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Maximiliano Padilla kimdir

Maximiliano Padilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Padilla şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Maximiliano Padilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximiliano Padilla nereli

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