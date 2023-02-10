Maximiliano Puig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Puig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Puig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Puig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Puig 18 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Andrés Puig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Puig Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Puig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Puig'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Puig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Puig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Puig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Puig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Barracas C.

Maximiliano Puig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Puig şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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