Maximiliano Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Rodriguez 14 Şubat 1988 tarihinde Cordoba (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Rodriguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Rodriguez'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında General Paz Jrs

1 Temmuz 2007 yılında Bella Vista

1 Haziran 2008 yılında General Paz Jrs

1 Temmuz 2009 yılında CAI de Neuquen

1 Temmuz 2010 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2015 yılında Barracas C.

1 Eylül 2020 yılında CD Riestra

31 Aralık 2021 yılında Barracas C.

Maximiliano Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Rodriguez şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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