Maximiliano Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Rodriguez 31 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Rodriguez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Huachipato

Maximiliano Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Rodriguez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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