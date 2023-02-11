Maximiliano Rogoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Rogoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Rogoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Rogoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Rogoski 17 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Juan Rogoski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Rogoski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Rogoski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Rogoski'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Rogoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Rogoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Rogoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Rogoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferrocarril Midland

9 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Ferrocarril Midland

1 Ocak 2023 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında Ferrocarril Midland

Maximiliano Rogoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Rogoski şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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