Maximiliano Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Romero 9 Ocak 1999 tarihinde Loma Hermosa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Samuel Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Maximiliano Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Romero'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxiiromero10/

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Maximiliano Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Vélez II

1 Ocak 2016 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2018 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2019 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2020 yılında PSV Eindhoven

25 Haziran 2022 yılında Racing Club

30 Haziran 2023 yılında PSV Eindhoven

Maximiliano Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Romero şuan Racing Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximiliano Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Vélez Sarsfield (2005-2015)

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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