Maximiliano Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Salas 1 Aralık 1997 tarihinde Curuzú Cuatiá şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Maximiliano Salas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Salas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Maximiliano Salas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Salas'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Salas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maxisaalas

http://www.instagram.com/maxisalas11/

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Maximiliano Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında All Boys

1 Temmuz 2018 yılında O'Higgins

30 Haziran 2019 yılında All Boys

1 Temmuz 2019 yılında O'Higgins

4 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2022 yılında Palestino

Maximiliano Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Salas şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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