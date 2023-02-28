Maximiliano Torrealba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Torrealba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Torrealba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Torrealba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Torrealba 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Alonso Torrealba Rivera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Torrealba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Maximiliano Torrealba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Maximiliano Torrealba'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Torrealba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Torrealba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Torrealba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Torrealba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Torrealba şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.