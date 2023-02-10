Maximiliano Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Zalazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Zalazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Zalazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Zalazar 8 Mart 2001 tarihinde Ezeiza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Zalazar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Maximiliano Zalazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Zalazar'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Zalazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximiliano Zalazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Zalazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Zalazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

17 Mart 2020 yılında Inter B

31 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors II

25 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Maximiliano Zalazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Zalazar şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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