Maximilien Balard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilien Balard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilien Balard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilien Balard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilien Balard 20 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilien Balard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximilien Balard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maximilien Balard'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilien Balard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilien Balard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilien Balard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilien Balard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Central Coast

Maximilien Balard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilien Balard şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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