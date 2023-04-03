Maximo Ceratto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Ceratto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maximo Ceratto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximo Ceratto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.