Maximo Ceratto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Ceratto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Ceratto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maximo Ceratto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maximo Ceratto 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maximo Ceratto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Maximo Ceratto'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maximo Ceratto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maximo Ceratto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2021 yılında CA Unión II
Maximo Ceratto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maximo Ceratto şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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