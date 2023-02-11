Maximo Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Levi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Levi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximo Levi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximo Levi 8 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Máximo Levi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximo Levi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximo Levi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maximo Levi'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximo Levi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maximo Levi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximo Levi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximo Levi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2018 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2019 yılında Los Andes

1 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

Maximo Levi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximo Levi şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.