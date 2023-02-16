Maximo Perrone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Perrone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximo Perrone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximo Perrone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximo Perrone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Perrone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Perrone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximo Perrone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximo Perrone 7 Ocak 2003 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximo Perrone Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximo Perrone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manchester City futbol takımında oynamaktadır. Manchester City takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximo Perrone'nin Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Maximo Perrone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxiperrone16/

Maximo Perroneboyu ve yaşı kaç

Maximo Perrone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximo Perrone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximo Perrone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximo Perrone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vélez II

1 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

23 Ocak 2023 yılında Man. City

Maximo Perrone kimdir

Maximo Perrone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximo Perrone şuan Manchester City takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Maximo Perrone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximo Perrone nereli

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