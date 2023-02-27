Maximo Rabines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Rabines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Rabines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximo Rabines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximo Rabines 5 Temmuz 1993 tarihinde Pataz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Máximo Saúl Rabines Terrones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximo Rabines Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Maximo Rabines, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Maximo Rabines'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximo Rabines Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max129323/

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http://www.facebook.com/maximo.rabinesterrones.5

Maximo Rabines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximo Rabines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximo Rabines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximo Rabines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Los Caimanes

31 Aralık 2016 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2017 yılında César Vallejo

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2019 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

1 Temmuz 2022 yılında César Vallejo

5 Temmuz 2022 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2022 yılında César Vallejo

Maximo Rabines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximo Rabines şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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