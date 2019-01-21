Maximum İşyerim ile cep telefonları POS olarak kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın Maximum İşyerim uygulaması ile üye iş yerleri, POS cihazı olmadan cep telefonları aracılığıyla kolayca satış yapabiliyor.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştıran birçok ürün ve hizmet sunan banka, POS’a ilişkin her türlü ihtiyacı gideren Maximum İşyerim uygulaması ile üye iş yerlerinin POS cihazı olmadan cep telefonları aracılığıyla kolay bir şekilde satış yapmalarını sağlıyor.

Türkiye’de söz konusu hizmeti müşterileri ile buluşturan ilk banka olan İş Bankası, Maximum İşyerim uygulaması üzerinden her işleme özel üretilen QR kodun, Maximum Mobil üzerinden okutulmasıyla artık hızlı bir şekilde ödeme kabul edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, uygulama ile kartlı ödeme sürecinin alışılmış tarafları olan kart ve POS cihazına fiziksel olarak ihtiyaç duyulmaksızın, mobil cihazdan mobil cihaza sağlanan etkileşim aracılığıyla, alışverişin dijital ortamda tamamlanabildiğini kaydetti.

Sezen, “Zamanın son derece önemli olduğu bu dönemde işlem akışını hızlandıran, POS cihazına olan bağımlılığı ortadan kaldıran bu yeni uygulamayı tasarlarken, İş Bankası olarak çok önem verdiğimiz müşteri deneyimini daha da ileri seviyeye taşımayı amaçladık. Cep telefonu kullanımının son derece yaygın olduğu ve hızla dijitalleşen ülkemizde uygulamanın ilgi göreceğini öngörüyoruz. Özellikle POS cihazı taşımak istemeyen veya seyyar bir şekilde ödeme alma ihtiyacı olan iş yerlerine, oldukça pratik bir ürün sunuyoruz” dedi.

POS müşterilerinin Maximum İşyerim platformunda sunulan diğer birçok özellikten cep telefonlarını kullanarak kolay bir şekilde faydalanabileceklerini de vurgulayan Sezen, iş yerlerinin uygulama üzerinden kapsamlı bilgiler içeren finansal raporları yakından takip ederek, satış bilgilerini ve işlem detaylarını anlık olarak görüntüleyebileceklerini, böylece satış trendlerini ve performanslarını pratik bir şekilde izleyebileceklerini belirtti.

Sezen, ilerleyen dönemlerde platforma ticari müşterilerin ödeme sistemleri ihtiyaçlarına yönelik başka özellikler de ekleyeceklerini bildirdi.



Kaynak: AA