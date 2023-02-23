Maximus Tainio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximus Tainio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximus Tainio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximus Tainio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximus Tainio 24 Mayıs 2001 tarihinde Auxerre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Maximus Mikael Tainio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximus Tainio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Maximus Tainio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximus Tainio'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximus Tainio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximus Tainio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximus Tainio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximus Tainio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U23

27 Mayıs 2020 yılında FC Haka

4 Ocak 2022 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Maximus Tainio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximus Tainio şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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