Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın girişimcileri destekleme misyonu ile kurulmuş olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yeni yatırımı, 850 bin dolar ile Mutlubiev’e oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı, erken ve ileri aşama yeni nesil girişimlere sermaye yatırımı yapmak üzere kurulan Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ikinci yatırımını, ev ve iş yerleri için temizlik hizmetine ihtiyaç duyanlarla temizlik profesyonellerini bir araya getiren bir platform olan Mutlubiev’e yaptı.

Fonun ilk yatırımını, Mayıs ayında 500 bin dolar ile Kolay İK’ya yapmıştı.

2014 yılının Ağustos ayında faaliyete başladıktan sonra 2018 yılında İtalya ile yurt dışına açılan Mutlubiev, bugüne kadar ev ve iş yerlerine 150 binden fazla temizlik hizmeti verilmesine aracılık etti.

Mutlubiev, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 850 bin ABD Doları ile katıldığı ve Collective Spark’ın liderlik ettiği 2,1 milyon ABD Doları büyüklüğündeki Seri A yatırım turunda sağladığı fonla, bugün Türkiye’de 4 ilde, dünyada İtalya ve İspanya’da toplam 6 şehirde sürdürdüğü faaliyetini diğer ülke ve şehirlerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden kolaylıkla istenilen tarih ve saat için temizlik talebini oluşturan kullanıcılar ile çalışmak istediği tarihleri kendisi belirleyen temizlik personelini eşleştiren Mutlubiev, ev ve iş yerlerinin temizlenmesi ihtiyacına çözüm oluştururken, temizlik hizmeti vermek isteyenler için önemli bir gelir imkanı sunmuş oluyor.





- "Destekler sürecek" mesajı





Dünyada süreklilik arz eden bir ihtiyacı karşılayan, ölçeklenebilir bir iş modeline ve başarılı bir ekibe sahip olan Mutlubiev’in hızlı büyümesini özellikle yurt dışında da desteklemek amacıyla yatırım yaptıklarını belirten Maxis Genel Müdürü Selami Düz, teknoloji odaklı erken ve ileri aşama yeni nesil girişimlere yatırım yapma stratejisine uygun girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Mutlubiev'in ilk girişim sermayesi fonu yatırımcısı olan ve desteğini uzun süredir devam ettiren Collective Spark'ın kurucu ortaklarından Atıl Erken de Maxis ile beraber yatırım yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını, ortak yatırımların sayısının artmasının Türk girişim ekosistemi için son derece önemli olduğunu belirtti.



Türkiye İş Bankası, girişimcilik ekosistemine ve ülke ekonomisine sağladığı sürdürülebilir desteğin en yeni halkası olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ederek fonun ana yatırımcısı olmuştu.

Kaynak: AA