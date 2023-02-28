Maxmillian %C4%B0hekuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxmillian %C4%B0hekuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxmillian %C4%B0hekuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxmillian %C4%B0hekuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxmillian %C4%B0hekuna 15 Eylül 2001 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Maxmillian Ugochukwu İhekuna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxmillian %C4%B0hekuna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.F.M yapmaktadır. Maxmillian %C4%B0hekuna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxmillian %C4%B0hekuna'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxmillian %C4%B0hekuna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/iam_max17/?hl=ru

Maxmillian %C4%B0hekuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxmillian %C4%B0hekuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxmillian %C4%B0hekuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxmillian %C4%B0hekuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2021 yılında Codru

1 Temmuz 2021 yılında Sfintul Gheor.

Maxmillian %C4%B0hekuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxmillian %C4%B0hekuna şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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