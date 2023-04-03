Maxuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxuel 31 Ocak 2000 tarihinde Cataguases (MG) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maxuel de Cassio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxuel'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Esp. Lagos

1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23

Maxuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxuel şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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